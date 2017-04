Red Dead Redemption V: Take-Two interviene per bloccare i lavori sulla mod

Nei giorni scorsi, un gruppo di modder ha annunciato di essere al lavoro su, una mod pensata per riprodurre la mappa dell'acclamato gioco western in. Il team ha pubblicato anche uno screenshot, salvo poi annunciare la chiusura del progetto a causa dell'esplicita richiesta di

Il .White Team ha pubblicato una nota su GTAForums per spiegare l'accaduto: "Sappiamo che per voi è un boccone amaro ma è tutto vero, siamo stati contattati e ci hanno chiesto di bloccare il progetto, purtroppo non possiamo fare altrimenti."

Il responsabile del gruppo non tira in ballo direttamente Rockstar o Take-Two ma secondo VG247.com sarebbe stata proprio quest'ultima a contattare il .White Team e chiedere di bloccare immediatamente il progetto. Lo sviluppo di Red Dead Redemption V è stato quindi interrotto e gli sviluppatori hanno già annunciato che non riprenderà in futuro.