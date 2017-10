Red Hook Criterium By Rockstar Games: il 14 ottobre l'ultima tappa a Milano

: Dopo le tappe di Brooklyn, Londra e Barcellona, il campionato di bici a scattopresentato dasi appresta ad ospitare l'ultima tappa a Milano il 14 ottobre. Tra gli atleti favoriti troviamo in testa due italiani.

Formula unica - Red Hook Criterium propone una formula unica ed esaltante, mettendo su strada le bici a scatto fisso solitamente utilizzate nei velodromi. Gli atleti, a cui sono richieste doti fisiche e tecniche specifiche dovendo rallentare e ripartire ad ogni curva sfruttando solo la potenza delle gambe, si misurano su tracciati molto brevi e tecnici. I ciclisti sono divisi in due categorie, una maschile e l’altra femminile.

Milano is coming – Due italiani al primo e al secondo posto, addirittura quattro nei primi dieci, sono la conferma che il mondo della 'fissa' su strada parla italiano. A Milano riflettori puntati su Davide Viganò (Team Cinelli Chrome) primo con 84 punti, e Filippo Fortin (Team Bahumer), secondo a 13 lunghezze. Ad insidiare le gioie azzurre l’olandese David Van Eerd (8bar Team) con 63 punti e con un punto in meno il campione in carica, l’americano Colin Strickland (Intelligentsia Racing).

Lato femminile i giochi dovrebbero essere fatti, con la fortissima francese Eléonore Saraiva (Aventon Factory Team) che con 100 punti domina la classifica davanti alla canadese Raphaele Lemieux (Team iBike) con 74 punti a suo favore e la statunitense Ash Duban (Affinity Cycles) che di punti ne ha 66. Quarta l’italiana Jasmine Dotti (IRD Carrera) con 59 punti.

Spettacolo senza freni - Una gara che si preannuncia esaltante da tutti i punti di vista, assicurando spettacolo e adrenalina anche per chi non segue il ciclismo. Tanti gli elementi della formula 'RHC Milano': si parte dalla sfida in cima alla classifica dei due italiani in testa, passando dalla 'rivelazione' di Barcellona, l'olandese Van Eerd capace di vincere la precedente gara dopo una condotta perfetta, sino all’atteso ritorno di Strickland, vera e propria macchina senza freni capace di vincere due ‘Red Hook’ in due anni.

Notte in Bovisa - Uno scenario fantastico quello scelto per la gara di Milano, con il tracciato che si snoda dai fatiscenti stabili di via Lambruschini al Politecnico, in un’area dominata dall’imponente gasometro. Tutti ingredienti che alimentano l’incredibile suggestione che la gara è in grado trasmettere.