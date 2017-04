Red Hook Criterium by Rockstar: video celebrativo per il decimo anniversario

: Quest'anno si festeggia il decimo anniversario dellae per l'occasione è stato pubblicato un video che ripercorre i momenti più significativi della celebre corsa ciclistica a scatto fisso.

Potete visionare il filmato in apertura delal notizia, in attesa della prossima tappa della competizione prevista domani 29 aprile a New York presso il Brooklyn Cruise Terminal. Per maggiori informazioni e per tutti i dettagli sull'evento vi rimandiamo al sito ufficiale della Red Hook Criterium presented by Rockstar Games.