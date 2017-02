Redout: annunciata l'edizione retail per PS4 e Xbox One

ha annunciato oggi che, l'anti-gravity racing sviluppato da, sarà presto disponibile in versione fisica nelle versioni per console PlayStation 4 e Xbox One.

Redout vuole rendere omaggio ai grandi classici del genere arcade racing - F-Zero, WipeOut, e Rollcage - portando l’esperienza di gioco a nuovi standard di riferimento grazie a una velocità senza compromessi, un’esperienza di guida estremamente soddisfacente e l’adozione del potentissimo Unreal 4 Engine. I giocatori potranno prendere parte a entusiasmanti sfide con i loro amici – con supporto fino a 12 giocatori - su 25 futuristiche piste, accompagnati da una dinamica colonna sonora.

Anno 2560: La Terra è stata spogliata di tutte le sue risorse naturali, l’effetto serra ha causato lo scioglimento della coltre di ghiacci del polo nord, tempeste tropicali devastano tutte le aree del pianeta che non hanno subito la desertificazione. Alcune piccole comunità di esseri umani vivono in baraccopoli, sono i discendenti di coloro che furono lasciati indietro o si rifiutarono di partire. Altri hanno creato immense conurbazioni collegando i siti di quelle che una volta erano delle grandi metropoli. La maggior parte degli esseri umani si sono trasferiti sulla Luna, su Marte, su Titano e sulle altre lune di Saturno.

La Terra viene utilizzata ormai principalmente come location per test avanzati o per ospitare eventi di intrattenimento - come le corse ad alta velocità - futuristici parchi di divertimento e zoo, che consentono alle piccole comunità locali di fare profitti malgrado il clima ostile. Uno degli sport più popolari è la SRRL (Solar Redout Racing League) la lega di corse più veloci mai concepite, dove i migliori piloti che l’umanità può vantare si sfidano a bordo di navi antigravità su piste magnetiche, rischiando la vita in ogni frazione di secondo, in cambio della gloria eterna.