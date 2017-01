Redout annunciato per Switch: trailer di presentazione e prime immagini

, racing game futuristico sviluppato dal team italiano, arriverà su Nintendo Switch durante la primavera (in versione retail e digitale), insieme alle versioni per PlayStation 4 e Xbox One.

Sviluppato con l'Unreal Engine, Redout è il primo gioco di corse che andrà ad arricchire la line-up di Nintendo Switch. Il titolo sfrutterà i Joy-Con per garantire un sistema di controllo preciso in ogni situazione e semplice da padroneggiare, permettendo ai giocatori di accelerare, sterzare compiere acrobazie in maniera rapida e intuitiva. In apertura trovate il primo trailer di Redout per Switch mentre in calce alla notizia sono presenti alcuni screenshot pubblicati dal publisher Nicalis.