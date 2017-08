Redout: dettagli sul supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X

Come vi abbiamo riferito poche ore fa,, dopo aver ottenuto un buon successo con il lancio su Steam, ha debuttato oggi su PlayStation 4 e Xbox One nella sua. Gli sviluppatori italiani di 34BigThings ci forniscono ora maggiori informazioni sull'ottimizzazione apportata per le versioni PS4 Pro e Xbox One X del gioco.

Come spiegato da Valerio Di Donato, CEO della casa di sviluppo, Redout sarà renderizzato in risoluzone 4K raggiunta tramite checkerboard rendering a 60FPS su PlayStation 4 Pro. Le impostazioni grafiche - ha poi continuato - si attesterrano nella maggior parte dei casi sul valore "Epic" della controparte PC.

Gli sviluppatori non hanno ancora potuto mettere le mani su Xbox One X, ma l'obiettivo prefissato è quello di raggiungere i 4K nativi a 60FPS insieme a tutte le impostazioni settate su "Epic".

In aggiunta, è stato confermato che le lobby online su console consentiranno un massimo di 6 giocatori al loro interno, nel mentre su PC, come saprete, è possibile arrivare fino a 12 utenti.