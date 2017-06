Redout: GameStop ha catalogato la versione Switch in uscita il 25 luglio

Stando all'ultimo catalogo pubblicato da GameStop sul proprio sito ufficiale, la versionedi, racing game futuristico ispirato a, uscirà nei negozi il prossimo 25 luglio.

Disponibile dallo scorso settembre su PC, Redout è un racing game futuristico ispirato ai migliori esponenti del genere, come F-Zero e WipeOut, un ottimo gioco di corse che fa della velocità e della presentazione i propri punti di forza. Il titolo ha ricevuto una buona accoglienza di critica e di pubblico, al punto da convincere il publisher a rilasciare un'edizione retail del gioco, in arrivo su Playstation 4 e Xbox One il 31 agosto.

La versione Nintendo Switch uscirà quindi il 25 luglio? A questo punto non rimane che attendere una conferma ufficiale di 34BigThings.