Redout: il gioco supporterà la potenza extra di Playstation 4 Pro

Durante un'intervista rilasciata a GamingBolt, lo sviluppatoreha confermato il supporto aper, gioco di corse futuristico ispirato a WipEout in arrivo il prossimo 31 agosto anche su PS4 e Xbox One.

Quando GamingBolt ha chiesto agli sviluppatori se Redout punterà ai 4K nativi a 60fps su PS4 Pro, 34BigThings ha dichiarato che il team sta provando ad ottimizzare il gioco con questo obiettivo in mente. "L'ottimizzazione è un'arte che richiede tempo e pazienza. Stiamo provando a completare i lavori entro il lancio, ma al momento non siamo sicuri se riusciremo a farlo in tempo. Garantiremo il supporto all'HDR, ma onestamente direi che il grande boost in termini di performance sarà la ragione principale per giocare a Redout su PS4 Pro." dichiara lo sviluppatore.

Infine, 34BigThings starebbe impiegando soltanto lo 0.3% dell'intero processo di sviluppo per garantire il supporto a PS4 Pro, confermando le stime annunciate dal lead architect della console Mark Cerny.