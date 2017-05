Redout: l'edizione retail esce il 31 agosto su PlayStation 4 e Xbox One

annuncia che, il gioco futuristico di corse antigravitazionali, sarà presto disponibile nei migliori negozi in formato pacchettizzato per PlayStation 4 e Xbox One con una edizione esclusiva e ricca di contenuti.

Redout Lightspeed Edition includerà la nuovissima modalità a schermo condiviso che permetterà di sfidare i propri amici in appassionanti gare testa a testa, il DLC "Europa" e il DLC "Neptune" di recente uscita. Grazie a questi preziosi contenuti extra, il gioco offrirà un totale di 30 tracciati unici in 6 scenari differenti, ambientati su un pianeta Terra distopico.

Redout è un tributo ai classici del genere ed è stato pensato proprio per essere un’esperienza di guida veloce, impegnativa e straripante di quell’adrenalina che è il fulcro dei giochi di guida arcade. Il sistema antigravitazionale e il modello di guida saranno pesantemente influenzati da un complesso e avanzato motore fisico: ogni curva, dosso, frenata e accelerazione applicherà una determinata forza sulla nave. Lo stile “low poly” dei bolidi futuristici e del paesaggio, unito ad uno shading e a un sistema di illuminazione all’avanguardia, grazie all’Unreal Engine 4, contribuiscono a un comparto visivo unico e immediatamente distinguibile. Litorali ventosi, misteriosi paesaggi ghiacciati, vaste distese desertiche: l’atmosfera malinconica di una Terra ormai semi-abbandonata è il setting perfetto per questi magnifici e intensi scontri di guida futuristici, a velocità mai viste fino ad ora

Queste le principali caratteristiche delle versioni console di Redout:

Multiplayer : Sfida altri utenti online da ogni parte del mondo in gare fino a 6 giocatori, oppure affronta un amico in una gara testa a testa, grazie alla nuovissima modalità in locale a schermo condiviso, per scoprire chi è il miglior pilota di Redout.

: Sfida altri utenti online da ogni parte del mondo in gare fino a 6 giocatori, oppure affronta un amico in una gara testa a testa, grazie alla nuovissima modalità in locale a schermo condiviso, per scoprire chi è il miglior pilota di Redout. Modalità Carriera : Mettiti alla prova in oltre 100 differenti competizioni, variando l’esperienza di gioco con una vasta gamma di sfide.

: Mettiti alla prova in oltre 100 differenti competizioni, variando l’esperienza di gioco con una vasta gamma di sfide. Navi personalizzabili : Potenzia il motore, i magneti, la struttura e l’energia della tua nave per renderla ancora più performante.

: Potenzia il motore, i magneti, la struttura e l’energia della tua nave per renderla ancora più performante. Vasta gamma di tracciati : Spingi al massimo l’acceleratore su 30 diversi tracciati sparsi in 6 diverse ambientazioni post-apocalittiche. Fai vedere di che pasta sei fatto con i tracciati addizionali dei boss.

: Spingi al massimo l’acceleratore su 30 diversi tracciati sparsi in 6 diverse ambientazioni post-apocalittiche. Fai vedere di che pasta sei fatto con i tracciati addizionali dei boss. 11 Tipologie di Eventi : Metti alla prova le tue abilità di pilota in 11 differenti tipologie di eventi: Corsa, Corsa Pura, Prova a Tempo, Prova a Tempo Pura, Velocità, Instagib, Sopravvivenza, Resistenza, Eliminazione, Boss e Corsa Arena.

: Metti alla prova le tue abilità di pilota in 11 differenti tipologie di eventi: Corsa, Corsa Pura, Prova a Tempo, Prova a Tempo Pura, Velocità, Instagib, Sopravvivenza, Resistenza, Eliminazione, Boss e Corsa Arena. Unisciti ad un team : Scegli di far parte di una delle 7 differenti squadre, ognuna caratterizzata da un diverso stile di guida e da 4 diverse classi di veicoli, progressivamente più veloci.

: Scegli di far parte di una delle 7 differenti squadre, ognuna caratterizzata da un diverso stile di guida e da 4 diverse classi di veicoli, progressivamente più veloci. Potenziamenti: Scegli tra 12 power up potenziabili: turbo addizionali, scudi, drone riparatore, sistema di grip avanzato, potenziatore di scia e tanto altro ancora.

Redout Lightspeed Edition sarà disponibile in formato fisico il 31 agosto, al prezzo di € 39.99€. Sia la versione PlayStation 4 che quella Xbox One avranno inoltre una livrea esclusiva per piattaforma, applicabile su tutte le navi.