Redout Lightspeed Edition è disponibile ora su PS4 e Xbox One

annunciato cheè ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One nella speciale, in vendita nei negozi al prezzo di 39,99 euro.

I giocatori console possono finalmente mettere alla prova i loro riflessi nel più adrenalinico videogioco di corse antigravitazionali che sia mai stato concepito, caratterizzato da un’intelligenza artificiale allo stato dell’arte, 35 tracciati situati in sei differenti ambientazioni, gare online fino a sei giocatori e la nuovissima modalità a schermo condiviso che permetterà di sfidare i propri amici in appassionanti gare testa a testa.

Redout Lightspeed Edition include una modalità carriera competitiva con oltre 100 diverse gare. Sono disponibili 11 tipi di eventi diversi, tra cui Prova a Tempo, Corsa, Resistenza, Corsa Arena, Velocità e Sopravvivenza. I piloti hanno a disposizione quattro diverse classi di veicoli, progressivamente più veloci, oltre ad una scelta tra le sette diverse squadre, ognuna con il suo caratteristico design, stile di guida, i suoi punti di forza e le sue debolezze. Le navi possono inoltre essere potenziate, scegliendo di concentrarsi sul motore, i magneti, la struttura o l’energia, oppure è possibile installare uno dei 12 power up disponibili, tra cui: turbo addizionali, il sistema di grip avanzato, il potenziatore di scia e tanti altri.

Redout è il gioco futuristico di corse antigravitazionali che ha già conquistato i giocatori PC nel 2017. Il modello di guida è basato su un complesso e avanzato motore fisico che rende l’esperienza di guida veloce, impegnativa e senza compromessi, proprio come i tanto amati giochi di guida da cui prende ispirazione. Lo shading lucente e il sistema di illuminazione, permessi dall’Unreal Engine 4 e applicati allo stile “low poly” dei veicoli, crea un fantastico ed estremamente caratteristico stile estetico. La lega di corse futuristiche è ambientata nel 2560, su una Terra semi-deserta e post apocalittica, oltre che su altri pianeti e lune colonizzati del Sistema Solare, come Neptune ed Europa. Redout Lightspeed Edition sarà disponibile in formato fisico il 31 agosto, al prezzo di € 39.99€. Sia la versione PlayStation 4 che quella Xbox One avranno inoltre una livrea esclusiva per piattaforma, applicabile su tutte le navi.