Redout per Nintendo Switch potrebbe arrivare a fine anno?

A gennaio,ha annunciato l'arrivo disu Switch, Xbox One e PlayStation 4, con un'edizione retail in uscita durante la primavera. Un piccolo mistero è nato però in queste ore intorno alla versione per la console

Come segnalato da GoNintendo, Amazon.com ha aggiornato i propri listini cambiando la data di uscita di Redout per Switch in un generico 29 dicembre 2017, data placeholder che non combacia con la finestra di lancio annunciata dagli sviluppatori.

Al tempo stesso, segnaliamo che Amazon Italia riporta come data di uscita il 30 giugno 2017. La situazione non è chiara e non è escluso che il ritardo possa riguardare solamente il Nord America, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di sviluppatori e publisher.