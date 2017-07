Redout per Nintendo Switch uscirà a ottobre?

L'edizione retail diper PlayStation 4 e Xbox One arriverà il 31 agosto in Europa mentre non ci sono ancora certezze riguardo la versione per Nintendo Switch, la quale potrebbe uscire in autunno.

Questo è quanto emerge dai listini di alcuni rivenditori come Best Buy e GameStop USA, i quali riportano il 24 ottobre come data di uscita di Redout su Switch. Amazon.com indica invece il 29 agosto come data di pubblicazione, la stessa delle versioni Xbox One e PlayStation 4 in Nord America.

Al momento non è chiaro quindi se Redout per Switch uscirà il 31 agosto in Europa insieme alle versioni PS4 e Xbox One oppure se il titolo di 34BigThins arriverà sulla piattaforma Nintendo in un secondo momento, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni in merito.