Redout si aggiorna con nuovi contenuti, disponibile anche una demo gratuita

Lo studioha annunciato la disponibilità di un corposo aggiornamento gratuito per, uno dei titoli indie più acclamati del 2016, racing game futuristico erede spirituale di

L'aggiornamento 1.1.0 apporta numerosi bug fix e include i nuovi contenuti Enhanced Edition, tra cui cinque nuovi circuiti ambientati su Giove, classifiche globali per le modalità Time Attack, Pure Time Attack, Speed, Instagib e Survival e nuove livree per le astronavi.

Le novità però non finiscono qui perchè gli sviluppatori hanno reso disponibile anche la colonna sonora del gioco (7,99 euro), l'artbook digitale (3,99 euro) e la Deluxe Edition (37,37 euro) che include il gioco completo e tutti i contenuti appena citati. Infine, su Steam è possibile scaricare una demo gratuita di Redout, vi ricordiamo inoltre che il titolo compete per gli Everyeye Awards 2016, in lizza nella categoria Miglior Gioco Indie dell'anno.