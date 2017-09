Reggie Fils-Aime: annunciare giochi con tanto anticipo non è mai una buona idea

è stato recentemente intervistato da Mashable e in questa occasione ha sottolineato comevoglia sorprendere il suo pubblico ad ogni nuovo annuncio, per questo preferisce annunciare i progetti a pochi mesi dal lancio.

Queste le parole di Fils-Aime: "il nostro obiettivo è sorprendere i giocatori, per questo cerchiamo di mantenere il massimo riserbo sulle nostre nuovi produzioni. Di solito annunciamo i giochi solamente quando ci sono le condizioni per farlo, crediamo che i consumatoi debbano ricevere le informazioni al momento giusto... voglio dire, non ha senso parlare di giochi in uscita tra cinque o si anni? Per noi non ha nessun senso, preferiamo condividere le informazioni quando i titoli sono vicini all'uscita, lo troviamo più rispettoso nei confronti del pubblico."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con la filosofia di Nintendo?