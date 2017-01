Parlando ai microfoni del TIME,ha citatocome uno dei titoli che sfrutteranno la nuova infrastruttura online di Switch. Un nuovo episodio della serie di picchiaduro arriverà certamente sulla nuova console, ma in che forma?

Reggie non si sbilancia e si mantiene sul generico: "Switch avrà una infrastruttura online solide e robusta, pensata per giochi come Splatoon, Mario Kart e Smash Bros, ma utilizzabile ovviamente anche dai prodotti di altri editori."

In passato si sono diffusi rumor riguardo l'arrivo di Super Smash Bros Complete Edition su Switch, Nintendo però non ha ancora annunciato l'uscita del gioco su Switch, restiamo dunque in attesa di eventuali conferme o smentite in merito.