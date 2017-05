Reggie Fils-Aime: ecco perchè Nintendo ha creato il New 2DS XL

Dopo averci parlato delletra, il Presidente dici spiega i motivi che hanno spinto la grande N a realizzare un nuovo modello per la sua console portatile.

"C'è una differenza notevole nell'impatto visivo che offrono i tre modelli del 3DS, si tratta di una strategia diversificata in cui crediamo fortemente. Il Nintendo 2DS si rivolgeva agli utenti più giovani, a quei giocatori di cinque, sei, sette anni che volevano giocare a Mario Kart, Pokemon e a Super Mario Bros. Con il Nintendo 3DS XL prezzato a 199 dollari, invece, volevamo offrire un prodotto più adatto agli utenti esigenti, l'equivalente della Cadillac per le console portatili. Poi ci è arrivato il feedback dai consumatori, che richiedevano a gran voce una via di mezzo tra questi due device.", dichiara il Presidente di Nintendo of America ai microfoni del TIME. Insomma, il New Nintendo 2DS XL sarà esattamente questa via di mezzo tra il Nintendo 2DS e il Nintendo 3DS XL. Cosa ne pensate delle parole di Reggie Fils-Aime?