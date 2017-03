Reggie Fils-Aime mette in mostra Nintendo Switch su Fox Business

Nei mesi precedenti all'arrivo di Nintendo Switch, la compagnia giapponese si è impegnata a mostrare la sua nuova ibrida al grande pubblico in diversi modi: da eventi dove toccare la console con mano a comparse in trasmissioni televisive, come successo al Tonight Show.

Grande protagonista della promozione di Nintendo Switch è stato Reggie Fils-Aime. Il presidente della divisione americana di Nintendo è recentemente tornato a parlare della nuova console in televisione su Fox Business, canale tematico che tratta notizie finanziare e discute l'andamento dei mercati. Sebbene non vi siano stati nuovi annunci, la presenza di Reginald dimostra la volontà della grande N di far conoscere al meglio la sua nuova macchina da gioco, evitando così di ricadere negli errori commessi con Wii U.

In calce alla notizia potete trovare il video dell'apparizione del presidente di Nintendo of America su Fox Business.