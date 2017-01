Reggie Fils-Aime: Nintendo non può limitarsi a produrre console simili a un PC

è stato recentemente ospite del podcast di The Game Theorists condotto dagli YouTuber DreadLock e MatPat, i quali hanno chiesto al presidente diper quale motivo la compagnia nipponico sia ancora nel business delle console, nonostante i tempi duri affrontati con Wii U.

Gli analisti e il mercato sembrano rispondere in maniera negativa alle mosse della società, sistematicamente infatti le azioni di Nintendo perdono di valore a seguito di ogni importante annuncio in campo hardware. Reggie però ha le idee ben chiare in merito: "Non abbiamo intenzione di abbandonare il mercato hardware e il lancio di Switch lo dimostra. E' vero, il mercato non ha reagito bene alla presentazione e al nostro ingresso nel mercato mobile, ma non siamo preoccupati per questo. Siamo troppo impegnati a seguire la nostra visione, vogliamo sperimentare, non possiamo e non vogliamo produrre una piattaforma che si limiti a scimmiottare il PC, del resto negli anni abbiamo portato tantissime innovazioni in questo settore, dal D-Pad al joypad analogico, passando per i tasti dorsali e la funzionalità Rumble, senza dimenticare i sensori di movimento."

Infine, Reggie ha categoricamente escluso che i software Nintendo possano arrivare su Steam o altre piattaforme. Cosa ne pensate di questa dichiarazione?