Reggie Fils-Aime: Nintendo Switch non avrà gli stessi problemi di Wii U

Wii U non ha purtroppo il successo sperato masembra pronta a lasciarsi il passato alle spalle, come ribadito anche dadurante una recente intervista pubblicata sulle pagine di GameSpot USA

Switch non faticherà ad emergere come è successo con Wii U, la casa di Kyoto ha notevolmente migliorato la comunicazione con il pubblico ed ha presentato il sistema in maniera chiara e limpida: "Nintendo Switch è una console casalinga con cui si può giocare ovunque e con chiunque. Chiaro, no? Questa volta siamo stati chiari nella comunicazione e l'abbiamo capito dai social network, dai commenti su Twitter e YouTube, dal fatto che i miei vecchi compagni di scuola mi abbiano chiamato per saperne di più su Switch..."

Reggie continua poi parlando dei giochi: "Wii U ha avuto tanti contenuti fantastici ma purtroppo abbiamo avuto grandi buchi tra una pubblicazione e l'altra. Questo non succederà con Switch, abbiamo pianificato uscite regolari e il primo anno di Switch ne è una prova. Al lancio avremo The Legend of Zelda Breath of the Wild, in primavera arriverà Mario Kart 8 Deluxe mentre in estate lanceremo Splatoon 2. A fine anno, arriverà Super Mario Odyssey e non possiamo dimenticare i titoli delle terze parti come NBA 2K18, FIFA, Minecraft e The Elder Scrolls V Skyrim."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Nintendo riuscirà a lasciarsi alle spalle il fallimento di Wii U?