Reggie Fils-Aime parla delle differenze tra Switch, 3DS e New 2DS XL

Nella giornata di ieri,ha annunciato a sorpresa il, una console dalle dimensioni compatte e dal prezzo contenuti. Intervistato dal Wall Street Journal, Reggie Fils-Aime ha svelato i motivi che hanno spinto la compagnia a creare questa piattaforma e che modo si differenzia da 3DS e Switch.

Queste le parole del presidente di Nintendo of America: "Nintendo Switch è più potente di 3DS e 2DS, sostanzialmente si tratta di una piattaforma destinata ad una diversa tipologia di consumatori. 3DS e 2DS sono console compatte che possono entrare facilmente in tasca o in uno zaino, perfette per i giovanissimi. Poi dobbiamo considerare la questione prezzo, essenzialmente Switch costa il doppio di New 2DS XL e per molti consumatori questo è un fattore importante per i giocatori e per i genitori dei ragazzi che decidono di regalare una console ai propri figli. Si tratta di tre piattaforme per altrettanti segmenti di mercati specifici e diversi tra loro."

New Nintendo 2DS XL sarà disponibile in Europa e Nord America dal 28 luglio nelle colorazioni nero/turchese e bianco/arancione al prezzo di 149,99 dollari negli Stati Uniti, il costo in euro non è stato ancora rivelato.