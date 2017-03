Reggie Fils-Aime promette un E3 importante per Nintendo Switch e 3DS

In una recente intervista a Fox News, Reggie Fils-Aime ha brevemente accennato a ciò chesta preparando per il prossimo E3, tappa fondamentale per l'industria videoludica che annualmente prende luogo a Los Angeles.

Il presidente di Nintendo of America non ha rivelato nulla di concreto, ma ha comunque assicurato che ci saranno sorprese importanti sia per possessori di Switch che di 3DS. "Avremo una grande E3. Non vi dirò di tutti i vari giochi e dei nostri segreti, ma posso dirvi che sarà una grande opportunità per noi di mostrare contenuto non solo per Nintendo Switch, ma anche per 3DS".

Discutendo del mondo videoludico in generale, Fils-Aime ha inoltre aggiunto: "Penso che chiunque si dica sicuro di dove l'industria stia andando non sia ben informato, dato che, al suo cuore, si tratta tutto di innovazione e creatività".

Cosa vi aspettate da Nintendo per l'E3 2017?