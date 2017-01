Reggie Fils-Aime ribadisce: Switch è una home console, non rimpiazzerà il 3DS

La principale caratteristica che contraddistingueè quella di essere una console ibrida; tuttavia, Reggie Fils-Aime, presidente di, invita i giocatori a considerare la piattaforma principalmente come una home console che, semplicemente, presenta la secondaria funzionalità di poter essere trasportata in giro.

Fatta questa premessa, secondo la grande N il mercato a cui Switch si rivolge non è lo stesso del Nintendo 3DS, e le due console sapranno dimostrarsi complementari senza particolari problematiche. "Nintendo 3DS ha ancora una lunga vita davanti a sé. Secondo il nostro punto di vista, Nintendo Switch e 3DS vivranno fianco a fianco. Avrai il contenuto più recente e più fresco su Switch, e hai già una libreria di centinaia di titoli su 3DS, in attesa di altri giochi chiave in arrivo. Coesisteranno senza problemi, abbiamo già fatto convivere in passato due sistemi in contemporanea", le sue parole a Wired. Il presidente di Nintendo of America ha poi continuato parlando più nello specifico del lato portatile di Switch: "Penso che abbia senso dire che Switch sia portatile. Lo è, portatile. Ma alla sua origine, è una home console che puoi portare con te in giro". Infine, sono stati promessi nuovi dettagli in futuro che potranno sciogliere ancora quei dubbi rimasti irrisolti, inclusi quelli riguardanti l'esperienza online che Switch offrirà.