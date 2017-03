Reggie Fils-Aime: ci sarà un Super Smash Bros anche su Nintendo Switch

Nel corso di un’intervista trasmessa in diretta su Facebook, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha lasciato intendere che un titolo della serie Super Smash Bros arriverà anche su Nintendo Switch.

“Smash, ovviamente, è uno dei nostri franchise più venduti”, ha dichiarato Reggie durante la livestream. “Dal punto di vista dello sviluppo, la filosofia di Nintendo è quella di portare - per ognuno dei nostri classici - uno gioco su ogni console. Così, come ci sarà una grande esperienza di Super Mario e Zelda, in futuro potete aspettarvi lo stesso trattamento per tutti i nostri franchise più noti”.

Nel corso della stessa intervista, il presidente di Nintendo of America ha inoltre aperto ai salvataggi nel cloud su Nintendo Switch.