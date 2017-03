Reggie Fils-Aime: Switch sta battendo i record di vendita di Nintendo

In una recente intervista a Fox News, Reggie-Fils Aime si è detto assolutamente entusiasta di come il mercato abbia reagito al lancio di. Come dichiarato dal presidente di, la console ibrida sta rompendo anche i record imposti da hardware di successo come Wii o 3DS.

"La reazione a Switch è stata notevole. Ogni giorno stiamo stabilendo nuovi record (riferendosi al mercato statunitense, ndr). Posso guardare indietro e fare un paragone con i lanci di Wii, DS o 3DS, e rendermi conto di come stiamo battendo i nostri record di vendita con Switch.

I consumatori la vogliono; ho parlato con i vertici dell'industria e sono entusiasti di cosa stiamo facendo, e sperano che possiamo fare da traino per l'industria stessa. Ho visto The Legend of Zelda: Breath of the Wild diventare il quarto gioco valutato più positivamente nella storia dei videogame.

Abbiamo capovolto lo stato dell'industria, e far parte di una compagnia che è nota per riuscire a farlo regolarmente, è grandioso".

Vedremo come continuerà il cammino di Switch dopo questo più che incoraggiante inizio. Intanto, Shinya Takahashi ha confermato che Nintendo continua a lavorare per portare sulla console nuove IP e giochi sorprendenti e fuori dagli schemi.