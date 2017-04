Relic Entertainment potrebbe sviluppare su console, con il supporto di SEGA

è nota per le sue produzioni strategiche in ambito PC ma dopo il lancio di(atteso per il 27 aprile), la società inizierà a guardarsi intorno alla ricerca di nuove opportunità e in questo senso non è escluso un possibile progetto per console.

Queste le parole di Justin Dowdeswell, General Manager dello studio: "Il nostro obiettivo logicamente è quello di diventare uno studio leader nel genere degli strategici e questo potrebbe portarci ad esplorare nuove strade in futuro. Le console sono adatte ai nostri franchise? Non lo so, ma il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo creare giochi di qualità e garantire alla community il massimo divertimento. Per questo dobbiamo pensare anche ad altre piattaforme e con il supporto di SEGA potremo davvero pensarci."

Per il momento, Relic è impegnata a terminare i lavori su Warhammer 40.000 Dawn of War III, la società non ha ancora annunciato eventuali piani per il futuro.