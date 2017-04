Remedy festeggia il primo anniversario di Quantum Break con un trailer

Dodici mesi fa (il 5 aprile 2016)arrivava su Xbox One e Windows 10, per festeggiare il primo anniversario del gioco,ha pubblicato oggi un trailer che ripercorre le principali fasi dello sviluppo del progetto.

Annunciato nel 2013 durante l'evento di lancio di Xbox One, Quantum Break ha avuto uno sviluppo lungo e travagliato, il progetto ha cambiato più volte direzione e protagonista, fino ad arrivare nei negozi nella forma che abbiamo conosciuto lo scorso anno.

Quantum Break non ha purtroppo riscosso il successo di pubblico e critica sperato da Remedy e Microsoft e per il momento le due compagnie sembrano aver separato le proprie strade, ma non è detto che in futuro non possa ancora esserci spazio sul mercato per un sequel o uno spin-off.