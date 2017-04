ha annunciato di essere al lavoro per convertire il(il motore utilizzato per) su PlayStation 4. L'engine verrà utilizzato come base per il prossimo progetto della società, conosciuto con il nome in codice "" e in arrivo su "una grande quantità di piattaforme", come dichiarato oggi dal team finlandese.

Nessun dettaglio è emerso riguardo a P7, la società ha comunque voluto specificare che l'ottimizzazione dell'Engine per PlayStation 4 è legata esclusivamente al nuovo progetto e non alimenta in alcun modo le possibilità di un porting di Quantum Break per la console Sony.

Remedy ha inoltre rivelato di essere al lavoro sullo story mode di Crossfire 2, titolo sviluppato sviluppato in collaborazione con il publisher coreano Smilegate.