Remedy sta lavorando per migliorare il gameplay dei suoi giochi

Da diverso tempoha annunciato di essere impegnata su dei nuovi giochi non ancora annunciati, e oggi la compagnia è tornata a parlare sull'attuale stato dei lavori.

La software house finlandese ha attualmente in cantiere due nuovi progetti, uno dei quali è chiamato momentaneamente P7, acronimo di Project Seven, essendo il settimo gioco dello sviluppatore. Thomas Puha, Head of Communications presso Remedy, ha voluto prima di tutto rassicurare i fan sulle tempistiche con cui verranno rilasciati i nuovi titoli: "Non ci metteremo 5 anni a sviluppare i prossimi giochi". Ciononostante, è stato anche sottolineato che Remedy è ancora uno studio di dimensioni modeste, e che per questo non è semplice realizzare progetti ambiziosi: "La gente parla di open world così casualmente. Ma non noi. Al momento abbiamo 140 persone al lavoro su due giochi, quindi ciò che possiamo fare è piuttosto limitato", le sue parole su Twitter. Puha ha quindi aggiunto qualcosa di molto interessante, seppur ancora vago, sul design dei nuovi progetti, incentrati, secondo le sue parole, su un gameplay migliore e più profondo rispetto a quanto fatto in passato.

Rimaniamo quindi in attesa che Remedy sveli ufficialmente i suoi prossimi giochi, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità.