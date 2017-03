Reservoir Dogs Bloody Days, annunciato il videogioco del film Le Iene

hanno annunciato, videogioco realizzato per festeggiare il venticinquesimo anniversario del filmdi Quentin Tarantino.

Reservoir Dogs Bloody Days è uno sparatutto con visuale dall'alto che riprende il gameplay alla base di titoli come Hotline Miami, aggiungendo però una piccola componente strategica: l'avventura propone una serie di missioni affrontabili sia in singolo che in multiplayer vestendo i panni dei più popolari personaggi della pellicola, come Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink e Mr. White. e Mr. Brown.

Al momento non ci sono altri dettagli sulla produzione, Reservoir Dogs Bloody Days è atteso nel corso del 2017 su PC e Xbox One.