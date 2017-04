Reservoir Dogs Bloody Days: il gioco de Le Iene esce a maggio su PC

ha pubblicato il primo Cinematic Trailer di, gioco d'azione basato sul filmdi Quentin Tarantino. Il video svela anche la data di lancio del titolo, disponibile dal 18 maggio su PC (via Steam).

Reservoir Dogs Bloody Days è un gioco di strategia con elementi action con visuale dall'alto che propone una serie di missioni affrontabili sia in singolo che in multiplayer vestendo i panni dei più popolari personaggi del film, come Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. White e Mr. Brown. Il titolo arriverà in un secondo momento anche su Xbox One, la finestra di lancio della versione console non è stata resa nota.