Prendendo ispirazione da, film cult del 1992 diretto da Quentin Tarantino,ci porterà a rivivere le (dis)avventure degli iconici Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. White e di tutti gli altri criminali al servizio di Joe Cabot.

Gli sviluppatori di Big Star Games hanno oggi pubblicato un nuovo gameplay trailer del gioco, con cui ci presentano alcune delle sequenze di azione e violenza che caratterizzeranno la produzione.

Reservoir Dogs Bloody Days è un gioco di strategia con elementi action con visuale dall'alto che propone una serie di missioni affrontabili sia in singolo che in multiplayer. Il titolo è atteso il 18 maggio su PC (via Steam), mentre arriverà in un secondo momento anche su Xbox One.