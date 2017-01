Resident Evil 7: alcuni giocatori hanno già completato il gioco (Spoiler)

Tramite le pagine di Reddit sono emersi alcuni dettagli su: diversi utenti del sito affermano di aver già portato a termine l'avventura ed hanno condiviso informazioni di vario genere sul nuovo survival horror di. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler sul gioco.

La longevità del gioco dovrebbe assestarsi dulle dieci ore, questo dato però è relativo al secondo playthrough, è probabile quindi che la prima partita possa durare effettivamente di più. Inoltre, saranno presenti numerosi collezionabili e una volta terminato il gioco sbloccheremo le munizioni infinite.

Chi ha avuto modo di provare Resident Evil VII conferma come questo sia in assoluto il capitolo più truculento della saga, in linea generale il giudizio sulla produzione è positivo e anche i più dubbiosi si sono ricreduti, promuovendo il nuovo gioco Capcom. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile in Europa dal 24 gennaio 2017 nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4, in quest'ultimo caso con supporto per PlayStation VR.