Resident Evil 7 Banned Footage Volume 1: Come sopravvivere a La Stanza

Il primo DLC di Resident Evil 7 () è attualmente disponibile su PlayStation 4 e presto arriverà su Xbox One e PC.. Il DLC porta con sé due nuovi scenari ed un’inedita modalità chiamata

Nello scenario La Stanza dovrete riuscire a fuggire dalla camera da letto della residenza Baker senza attirare l’attenzione della perfida Marguerite, mentre nello scenario Incubo dovrete sopravvivere fino al mattino contro orde di nemici. La modalità Ethan deve Morire è invece incentrata sulla sopravvivenza e la difficoltà di gioco è piuttosto elevata. In questa guida andremo ad analizzare La Stanza, fornendovi utili consigli che vi aiuteranno a completare la sequenza nel migliore dei modi. ATTENZIONE: la guida al DLC Banned Footage Volume 1 conterrà diversi spoiler riguardanti Il primo DLC e Resident Evil 7, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

La Stanza avrà come protagonista Clancy, lo stesso cameraman presente nella demo Beginning Hour. All’inizio del gioco, il giovane sarà ammanettato ad un letto e dovrete ovviamente cercare di liberarvi interagendo con le manette. Dovrete quindi afferrare il cucchiaio e la lanterna presenti sulla vostra sinistra per poi recarvi al mobile collocato alla vostra sinistra e prendere l’accendino posizionato all’interno dell’urna, facilmente individuabile. Alla destra del letto troverete un piccolo orologio dal quale dovrete estrarre la lancetta rotta, in modo da aprire la cassa del grande orologio a pendolo posizionato vicino alla porta. Quando cercherete di prendere il quadro, l’orologio produrrà tuttavia un rumore elevato, allertando la spietata Marguerite che si precipiterà nella stanza. Dovrete quindi posare tutto e rimettervi a letto, in modo da non destare alcun sospetto. Quando l’antagonista si sarà allontanata dovrete utilizzare il cucchiaio per aprire le manette e dovrete avvicinarvi al muro posto di fonte al letto, aiutandovi con la luce emessa dalla lanterna. Afferrate il quadro appeso alla parete assieme al dipinto presente alla destra del letto, per poi posizionarli nel luogo designato. Dovrete quindi aprire il libro ed impossessarvi dell’ago, facendo attenzione a Marguerite. Recatevi quindi all’orologio presente alla destra del letto ed utilizzate l’ago per impostare le ore 17:00. In tal modo, il letto si sposterà rivelando un passaggio segreto. Prestate tuttavia attenzione perché Marguerite tornerà nella stanza. Assicuratevi di prendere la forchetta e il fornello prima di muovere nuovamente il letto e recatevi alla porta sulla sinistra, inserendo la seguente combinazione: serpente, foglia di fico e mela. Entrate nel ripostiglio e troverete, sulla destra, del combustibile.

Tornate ora nella stanza principale e dirigetevi alla destra del letto, utilizzando l’accendino per allontanare i ragni ed accedere al cavatappi. Marguerite tornerà nuovamente a trovarvi, perciò sistemate la camera prima del suo arrivo. Utilizzate l’utensile per rimuovere il gancio per la lanterna dal muro, poi tornate nel ripostiglio e rimuovete anche il secondo gancio. Combinate quanto ottenuto, leggete il biglietto contenuto nella giacca e prendete il coltello presente nella stanza principale. Utilizzate l’oggetto per aprire il proiettore, spostate nuovamente il letto impostando le ore 17:00 e posizionate la lanterna all’interno del proiettore, in modo da accedere al puzzle riguardante la combinazione di ombre. In tal modo otterrete la chiave del serpente che potete utilizzare per fuggire, sfruttando la botola presente nella stanza