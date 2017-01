Resident Evil 7 Biohazard: pubblicata la prima patch su PC

ha da poco pubblicato la prima patch per la versione PC di. L'aggiornamento, purtroppo, non risolve i problemi di stuttering e di freeze segnalati in questi giorni da diversi utenti, ma elimina alcuni bug legati all'HDR e ai salvataggi.

Pare, dunque, che ci sia ancora da aspettare per un update che risolva le altre problematiche sopraccitate. Nell'attesa di futuri risvolti, non possiamo fare altro che consigliarvi di aggiornare i driver della vostra scheda grafica e impostare al minimo i filtri e gli effetti. Ricordiamo che Resident Evil 7: Biohazard è disponibile su PC, Xbox One, Playstation 4 e Playstation VR. Questa mattina Capcom ha annunciato di aver distribuito già 2.5 milioni di copie.