Resident Evil 7 Biohazard supera quota 3.7 milioni di copie distribuite

ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, concluso il 30 giugno scorso. La casa di Osaka ha posto l'accento in particolare sui risultati commerciali di

Nello specifico, Capcom parla di 3.7 milioni di copie distribuite per Resident Evil VII Biohazard nel periodo che va dal 27 gennaio al 30 giugno 2017, risultati positivi ma inferiori alle aspettative, in quanto il gioco non ha ancora raggiunto i quattro milioni di unità previste.

Ultra Street Fighter II The Final Challengers, fa sapere il publisher, ha esordito con una buona partenza sul mercato, tuttavia al momento il gioco è ancora al di sotto del milione di copie distribuite.