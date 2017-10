Resident Evil 7 Biohazard: un trailer per i DLC End of Zoe e Not a Hero

hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ai prossimi contenuti in arrivo per, entrambi disponibili a partire dal 12 dicembre. Il filmato ci offre alcuni indizi e anticipazioni sulla trama dei due DLC.

In End of Zoe, un uomo misterioso di nome Joe che vive nella palude incontrerà casualmente Zoe. Il DLC gratuito Not a Hero, vedrà il ritorno di Chris Redfield, soldato veterano BSAA e personaggio storico della serie. Ambientato dopo i terribili eventi che hanno visto protagonista Ethan Winters in Resident Evil 7 Biohazard, Chris andrà a caccia di Lucas allo scopo di porre fine una volta per tutte agli orrori creati dalla famiglia Baker. Gli agenti BSAA in passato hanno tentato più volte a catturare Lucas, ma senza successo, finendo anzi prigionieri del giovane. Riuscirà Chris a salvare i suoi colleghi e al contempo catturare Lucas nei pericolosi sotterranei pieni di gas velenosi?

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition uscirà, insieme ai 2 DLC rimanenti, il 12 dicembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Questa edizione include il gioco completo e i DLC Banned Footage Vol. 1, Banned Footage Vol. 2 e End of Zoe. Quest'ultimo sarà acquistabile anche singolarmente al costo di 14.99 euro.

Not a Hero sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di qualsiasi versione del gioco. Quasi tutti i contenuti di End of Zoe e Not a Hero per PlayStation 4 saranno compatibili con PlayStation VR.