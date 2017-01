Resident Evil 7: Capcom ha distribuito 2.5 milioni di copie

E' ancora troppo presto per i primi dati di vendita diha però annunciato di aver distribuito 2,5 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 24 gennaio su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Si tratta indubbiamente di un buon inizio che potrebbe permettere al publisher di raggiungere l'obiettivo di quattro milioni di copie distribuite entro il 31 marzo. Capcom ha inoltre comunicato che la demo è stata scaricata da oltre sette milioni di giocatori (record assoluto per un gioco della serie), scopriamo inoltre che le vendite dei vari titoli del franchise Resident Evil hanno toccato quota 75 milioni di unità.