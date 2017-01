Resident Evil 7: Capcom ha inviato alle redazioni un videoregistratore e una VHS

La redazione di Polygon.com ha ricevuto in queste ore una confezione contenente un vecchio videoregistratore e una misteriosa VHS, il tutto gentilmente spedito da

Si tratta, ovviamente, di materiale promozionale relativo a Resident Evil VII Biohazard, un press kit decisamente originale e inconsueto. La videocassetta, inoltre, contiene un video messaggio personalizzato per Polygon, che potete vedere in calce alla notizia. Ricordiamo che Resident Evil 7 uscirà il prossimo 24 gennaio in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, nel primo caso con pieno supporto per PlayStation VR.