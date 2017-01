Resident Evil 7: circa il 10% dei giocatori utilizza PlayStation VR

è disponibile da pochi giorni su PC, Xbox One e PlayStation 4 con annesso supporto a. Proprio in relazione a quest'ultimo, il feedback di critica e pubblico sembra essere stato decisamente positivo, dal momento che l'esperienza dal maggiore impatto emotivo sembra offrirla proprio il visore di

Veniamo quindi a sapere che, come specificato su Resident Evil.net, circa il 10% degli utenti possessori della propria copia di Resident Evil 7 (considerando tutte le piattaforme) utilizza PlayStation VR. Nello specifico, dei 659.080 giocatori totali, 63.270 utilizzano il visore: un rapporto positivo, che però non rispecchia con assoluta accuratezza la situazione, dal momento che le statistiche prendono in considerazione solo gli utenti registrati al sito di Resident Evil.net.

Resident Evil 7 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione e alla nostro articolo dedicato all'esperienza in Realtà Virtuale.