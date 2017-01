Resident Evil 7: come gira su PlayStation VR? Scopritelo nel nostro Video Speciale

non è solo un ritorno alle origini della saga, ma è anche la prima, vera killer application per la realtà virtuale: in, questo settimo capitolo è un tutt'uno, una snervante amalgama che alle volte impedisce persino di respirare.

Vagare lungo la casa dei Baker con il caschetto Sony è un'esperienza terrificante, che va vissuta con cautela e coraggio. L'immersione è totale e, nonostante qualche piccola magagna di natura tecnica, l'opera travolge il giocatore con una carica di terrore inusitato. Ci dispiace quindi davvero da morire per chi, pur potendolo fare, non ha sperimentato Resident Evil 7 con la realtà virtuale.