Resident Evil 7: come ottenere il trofeo Fuori Prima del Dessert (Spoiler)

Se avete consultato la lista trofei dine avrete certamente notato uno d'argento molto interessante, denominato. Di seguito, le indicazioni utili per sbloccare il trofeo.: la guida contiene enormi spoiler sulla trama del gioco.

Resident Evil 7: Trofeo Fuori Prima del Desert

Per sbloccare il trofeo Fuori Prima del Dessert è necessario completare la videocassetta Buon Compleanno in meno di cinque minuti. Si tratta di un tape obbligatorio ai fini della storia, una volta scappati dalla vecchia casa e recuperare due diversi pass per aprire il cancello. La ricerca vi porterà anche in una camera per bambini con soffitta, nella quale troverete la cassetta in questa, ecco cosa fare una volta inserita nel videoregistratore:

Prendete la candela e recatevi verso la torta di compleanno per ascoltare Lucas, nella stessa stanza troverete una cassaforte bloccata da un lucchetto, per aprirlo dovrete selezionare (in quest'ordine) le immagini dell'uomo in catene, del corvo sulla bara e del bambino, fatto questo prendete la bombola all'interno della cassaforte. Adesso recuperate la valvola che trovate sulla botte nella medesima stanza e successivamente bruciate la bambola (a questo punto della storia, dovreste averla in archivio) ai fornelli per ottenere il dito del manichino.

Utilizzate il fornello anche per accedere la candella, quest'ultima vi tornerà utile per dare fuoco alla corda nella stanza a destra, completato anche questo passaggio avrete accesso a una nuova stanza nella quale dovrete recuperare il palloncino sgonfio. Utilizzando il tubo del gas gonfiate il palloncino per ottenere una penna a piuma, adesso recatevi nei pressi del manichino ed inserite il dito ottenuto in precedenza e la penna nella mano, quindi utilizzate la valvola raccolta dalla botte per caricarlo. Portando a termin questo processo, scoprirete la parola "Loser", indispensabile per aprire la porta chiusa con un lucchetto nella stanza dei palloncini: dietro la porta precedentemente bloccata troverete una seconda valvola, raccoglietela e tornate nella stanza principale, inserite la candelina nella torta e utilizzate la valvola per portare a termine la cassetta e sbloccare il trofeo Fuori Prima del Dessert.

