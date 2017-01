Resident Evil 7: come sbloccare tutti i finali (Spoiler)

propone al giocatore due diversi finali, influenzati da un'importante scelta effettuata dal protagonista verso la fine dell’avventura, ciascuno dei quali è collegato ad uno speciale Trofeo nascosto.: la guida conterrà diversi spoiler, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Come menzionato in precedenza, Resident Evil 7 offre due finali diversi, influenzati da un’azione di gioco ben delineata. Se siete intenzionati a sbloccare entrambi i finali senza dover giocare per una seconda volta al titolo, dovrete creare un nuovo file di salvataggio in un determinato punto della storia. Prima di raggiungere la Boat House potrete infatti accedere ad una stanza di salvataggio, ed è qui che dovrete creare un nuovo file nell’apposito menu di gioco. A questo punto potrete proseguire e cimentarvi nello scontro con il boss Jack Baker. Rifornitevi di munizioni e medkit prima di avanzare, in modo da aumentare le vostre probabilità di vittoria. Dopo aver sconfitto il nemico, avrete a disposizione un’unica dose di siero che vi permetterà di curare una sola tra le due donne, Mia Winters, moglie del protagonista, e Zoe Baker, insospettabile alleata di Ethan.

Scegliendo di salvare Mia, otterrete un finale tutto sommato felice. Infatti, dopo aver superato alcuni ostacoli ed aver eliminato l’ultimo boss, verrete soccorsi da un elicottero degli agenti dell’Umbrella Corporation, che porteranno in salvo il protagonista e sua moglie. Invece, scegliendo di salvare Zoe, otterrete un finale piuttosto negativo. Infatti, l’iniziale speranza di trovare più facilmente una via d’uscita grazie all’aiuto Zoe e tornare successivamente a salvare Mia si tramuterà ben presto in disperazione. Zoe verrà infatti uccisa da alcuni nemici durante la fuga in barca e la stessa sorte toccherà a Zoe durante lo scontro con il boss del gioco. Nel finale, gli agenti della Umbrella Corporation soccorreranno un solo superstite, Ethan, deluso ed amareggiato per non essere riuscito a salvare sua moglie.

