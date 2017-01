Resident Evil 7: la complessità dei puzzle sarà ben bilanciata

Oltre che per la sua natura survival horror, quella diè una saga ben conosciuta per i puzzle ambientali che molto spesso i giocatori si sono ritrovati a dover risolvere per poter proseguire nella propria avventura.

Per quanto questi torneranno a far parte integrante dell'avventura in Resident Evil 7, Capcom ha intenzione di rendere bilanciata la loro complessità. "Se facciamo un paragone con gli ultimi capitoli, credo che i giocatori dovranno riflettere un po' di più per i puzzle, ma state pur certi che non saranno inclusi gli assurdi e oscuri enigmi presenti nella demo. Pensiamo di aver raggiunto un giusto punto di equilibrio con i puzzle del prodotto finale", le parole del producer Masachika Kawata.

Resident Evil 7 uscirà il 24 gennaio su PC, PS4 e Xbox One.