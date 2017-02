Resident Evil 7 completato in tre ore utilizzando solo il coltello come arma

Lo streamer ItsTheWykytron ha recentemente pubblicato il video della sua ultima impresa, che consiste nell'essere riuscito a terminarein tre ore, utilizzando solamente il coltello come arma.

C'è da dire che ItsTheWykytron ha giocato a livello di difficoltà Facile, in ogni caso si tratta comunque di una piccola impresa: l'autore ha riscontrato alcuni problemi con il primo boss, una volta superato questo ostacolo però tutto è andato per il verso giusto e il giocatore ha potuto portare a termine l'avventura in tempo record.

ItsTheWykytron si dice soddisfatto, ma non troppo, ed è convinto di riuscire a fare di meglio, il suo prossimo obiettivo è quello di abbassare il tempo di 45 minuti, studiando nuove strategie e impiegando meno tempo per battere il primo boss.