Resident Evil 7 a confronto su PC, PS4 e Xbox One

ha pubblicato l'analisi tecnica di, in cui vengono messe a confronto le versionidel nuovo survival horror targato. Il gioco sembra girare abbastanza bene su tutte le piattaforme.

Come potete notare nella videoanalisi riportata a fondo pagina, Resident Evil 7 riesce a mantenere un'ottima qualità visiva su tutte le piattaforme, a parte qualche calo di frame rate occasionale su Xbox One. Se invece siete curiosi di conoscere le prestazioni del nuovo survival horror Capcom su Playstation VR, vi rimandiamo al nostro Video Speciale dedicato alla modalità in Realtà Virtuale, senza dimenticare il confronto tecnico tra le versioni PS4 e PS4 Pro. Voi come ve la state cavando con Resident Evil 7? Vi ricordiamo che un utente è riuscito a terminare l'avventura in meno di due ore.