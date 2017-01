Resident Evil 7 debutta al primo posto della classifica inglese

è il nuovo leader della classifica inglese: il giocoha debuttato al primo posto della top ten, registrando di fatto il terzo miglior debutto di sempre per un titolo della serie nel Regno Unito.

Il survival horror di Capcom spodesta quindi Grand Theft Auto V, che occupa la seconda posizione del podio seguito da Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Di seguito, la classifica completa:

RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GRAND THEFT AUTO V KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE FIFA 17 CALL OF DUTY INFINITE WARFARE ROCKET LEAGUE COLLECTOR'S EDITION BATTLEFIELD 1 YAKUZA 0 WATCH DOGS 2 STEEP

Yakuza Zero debutta in ottava posizione, preceduto da Rocket League, Call of Duty Infinite Warfare e FIFA 17. La classifica si chiude con Watch Dogs 2 e Steep di Ubisoft.