Resident Evil 7: demo a confronto su PC, Xbox One e PlayStation 4

è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, per l'occasione il canale YouTube Candyland ha pubblicato un video comparativo che mette a confronto la demo del gioco su tutte le piattaforme.

Su PC, la demo sembra godere di un miglior sistema di illuminazione, inoltre che la pulizia grafica appare leggermente superiore alle versioni per console. Su PlayStation 4 in particolare, l'antialiasing sembra funzionare meglio che su piattaforma Windows mentre la versione Xbox One presenta un quadro piuttosto scuro, con tonalità apparentemente poco cariche.

Ricordiamo che Resident Evil VII Biohazard uscirà il 24 gennaio 2017 su tutte le piattaforme citate, su PlayStation 4 il gioco supporterà anche il visore PlayStation VR.