Resident Evil 7: la demo PC si aggiorna con il supporto alle CPU senza SSE4.1

Capcom ha reso disponibile un aggiornamento per la demo di Resident Evil VII: Biohazard su PC che introduce il supporto alle CPU senza il set d’istruzioni SSE4.1 e apporta alcuni miglioramenti alle prestazioni.

I processori in questione che non supportano le funzionalità SSE4.1 sono, ad esempio, gli AMD Phenom e la serie Intel Core2. Per quanto riguarda le prestazioni, sono state migliorate quelle relative all’HBAO+, anche se non sono stati diffusi ulteriori dettagli. La patch corregge inoltre un problema che causava il cambio di risoluzione quando si passava dalla modalità full screen a quella a finestra. I giocatori riceveranno l’aggiornamento in automatico tramite Steam, dove potete inoltre consultare il changelog completo.

Resident Evil 7: Biohazard sarà disponibile il 24 gennaio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC.