Resident Evil 7: differenze tra le modalità Facile, Normale e Manicomio

è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Il gioco presenta tre livelli di difficoltà denominati, scopriamo cosa cambia tra le tre diverse modalità.

Livello Facile

A livello di difficoltà Facile, i checkpoint sono presenti in grande quantità e le cassette per il salvataggio potranno essere utilizzate senza limitazioni. La salute si rigenera più in fretta, i nemici inoltre avranno potenzialità di attacco ridotte e in generale risulterà più semplice evitarli. Gli oggetti saranno presenti in maggior quantità, per non restare mai a secco. In generale, si tratta di un livello di difficoltà semplificato, ideale per una run di ambientamento.



Livello Normale

A livello normale viene ridotta la frequenza di apparizione dei checkpoint, anche se l'utilizzo delle cassette per i salvataggi resta illimitato. La salute si rigenera in maniera più lenta rispetto alla modalità facile e i nemici risultano più aggressivi, oltre ad essere in grado di apparire a sorpresa da zone e punti insospettabili. Molti oggetti risulteranno di difficile reperibilità e sarà necessario girovagare per trovare tutti gli oggetti richiesti per completare determinati livelli.



Livello Manicomio

Si tratta del livello di difficoltà più elevato, pensato per i giocatori esperti. I salvataggi automatici sono disabilitati e le cassette sono presenti in quantità estremamente limitate. La salute non verrà rigenerata in automatico e per curarsi sarà necessario trovare le piante curative, la cua apparizione non sarà frequente. I nemici saranno particolarmente resistenti ai colpi e risultano nel complesso più rapidi e veloci, con nuovi tipi di attacco. Anche gli oggetti saranno più difficili da trovare, la posizione di questi ultimi sarà diversa rispetto al livello Normale e sono presenti alcuni oggetti esclusivi per la modalità Manicomio.

