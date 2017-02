Resident Evil 7: il DLC Banned Footage Vol. 1 giocato su Twitch dalle 17:00

Tornano gli appuntamenti targati Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 saremo in diretta su Twitch per giocare con, primo DLC diora disponibile su PlayStation 4 e in arrivo a fine mese su Xbox One e PC.

Come saprete se avete letto la nostra recensione, Banned Footage Volume 1 propone tre esperienze intitolate Incubo, La Stanza e Ethan deve morire, di cui vi daremo un piccolo assaggio nel livestream di oggi.

L'appuntamento è previsto per le ore 17:00 in diretta sul canale Twitch di Everyeye: vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio dell'evento, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!